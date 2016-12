(Video) Ijime en Japón

"Me enviaron este vídeo hoy y pensé muchas veces si debía compartirlo o no, más decidí mostrarlo porque de alguna manera hay que llamar la atención sobre este asunto y puede que haya alguien que trate de encontrar la solución. Este vídeo es de un grupo de niños practicando el ijime (bullyng) en Japón... "

El vídeo contiene escenas de violencia no recomendable para menores y personas susceptibles.

La filmación inicial y compartida de manera pública no protege los rostros de los menores involucrados.

Se ha pixelado el vídeo para ocultar la identidad de la víctima y sus agresores, de acuerdo a las leyes de protección del menor.





Desde hace algunos días se está compartiendo un vídeo en Facebook que ha sido grabado en Japón en momentos en que una una niña es sometida a violencia física y verbal por un grupo de menores.El vídeo ha sido publicado el 1 de abril de este año en la página de Facebook "Brasileiros No Japao" , el administrador del sitio escribió:(Traducción libre del original en portugués)Desconozco la identidad del autor de la filmación, la fecha y el lugar de la misma.Al ponerme en contacto con el administrador del sitio autorizó el uso del material si citaba la fuente "Brasileiros No Japao" . Sin otro tipo de comentarios.El "ijime" o acoso escolar en Japón no es muy diferente a lo que sucede en otros países del mundo. Sin embargo, la agresión verbal y la violencia física ha llevado al suicidio a varios menores. Tres de los últimos casos que tienen bastante repercusión mediática han puesto en evidencia ante la sociedad de que el problema existe y se ha demostrado de que las autoridades de las escuelas y de las Juntas de educación lo han estado ocultando, han llegado a amenazar a los padres de una de las víctimas para que no hagan público el caso.El año 2011 un adolescente de 13 años de una escuela de la ciudad de Otsu, en la prefectura de Shiga, se suicidó tras ser víctima del bullying por tres compañeros; el año pasado un estudiante de 16 años miembro del equipo de béisbol de una escuela en Okayama se suicidó por las constantes agresiones verbales de su entrenador; y en diciembre último otro estudiante de Osaka se suicidó porque su entrenador en el equipo de baloncesto lo maltrataba físicamente.El gobierno central está impulsando medidas para prevenir y combatir esta práctica. Se han instalado líneas telefónicas para denunciar las agresiones, ahora la policía está aceptando las denuncias de este tipo.Pero queda el compromiso de todos los padres de educar a nuestros hijos con valores para que no sean víctimas o agresores.