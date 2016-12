Verifica la identidad de una foto

Página de resultados:

















Si conoces algún otro método para identificar detalles de imágenes compártelo con nosotros. Gracias.

A menudo me lleganparaa mi lista de nuevos contactos a. Lo hago cuando hay razones conversadas previamente o cuando también los conozco de manera personal; caso contrario, como es obvio, elimino la invitación.La semana pasada me llamó la atención dos de estas notificaciones debido a lasno voy a poner los nombres de los usuarios porque pueden ser reales. Mirando un poco los comentarios de éstas, aparentemente dos chicas,. Recordaba que esas imágenes ya las había visto en otros muros, así queSé que muchos saben cómo, pero para quienes todavía no conocen esteaquí les dejopara que busquen y confirmen datos de una imagen, sería recomendable que primero guarden en su disco duro la foto a analizar.. Entra al sitio web de Google, a la página de búsqueda o puedes usar la de los resultados también y seleccionasPágina de búsqueda:. Presiona sobre elde la cámara fotográfica:. SeleccionaHaz clic eny busca en la carpeta de tu pc donde tienes guardada la imagen y la subes.. Lo que sigue es analizar los datos de los resultados para saber a quien pertenece la foto.