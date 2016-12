La verdadera historia de una foto

(Foto: "Mother Love in Earthquake". Zou Zen/Agencia Xinhua)





Hay una fotografía que circula en Facebook, blogs y portales en Internet con una historia sobre el sacrificio de una madre durante el Terremoto de Japón. La fotografía es real, pero no corresponde a la tragedia del 11 de marzo de Japón. La historia nunca la leí, pero por la forma de la narración se parece a esos mensajes en cadena que se distribuyen por elasí que no sé si será verídica.Esta mañana al revisar mi Facebook me encontré con que algunos amigos habían publicado en sus muros la foto de arriba con la historia que por todos lados cojea. Lo que me llamó la atención no fue el mensaje, sino la imagen. Al ampliarla me di cuenta de que habían detalles que no coincidían con el relato, es obvio que el cuerpo del supuesto niño sobreviviente de 3 meses no corresponde con el de la imagen que es de mayor tamaño.Entonces hice mis consultas y búsqueda y este es el resultado: La fotografía fue publicada en el 2008 y pertenece al rescate de víctimas del terremoto en la ciudad de Panzhihua, en el sur de Sechuan, China. Otro dato más, fue la imagen ganadora del China International Press Photo Contest (CHIPP) , (sitio web en inglés) del año 2009 en la categoría "War And Disaster News Singles", su autor es el fotoperiodista chino Zou Sen, quien tituló la obra "Mother Love in Earthquake".Así que quedan advertidos una vez más: no todo lo que circula en Internet es cierto.